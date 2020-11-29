تركيا تدين اغتيال العالم النووي الإيراني: "جريمة شنيعة"

أنقرة- (د ب أ):

أعربت وزارة الخارجية التركية عن إدانتها لجريمة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة.

وقالت الوزارة، في بيان مساء السبت: "نشعر بالأسف لسماع نبأ مقتل فخري زادة، ندين هذه الجريمة الشنيعة، ونقدم التعازي إلى حكومة إيران وأسرة الفقيد".

وشددت على وقوف تركيا ضد أي محاولة لزعزعة السلام والهدوء في المنطقة، ورفضها كافة أشكال الإرهاب بغض النظر عن مرتكبيها وأهدافهم.

وأضافت: "في هذا السياق، نأمل الكشف عن الفاعلين للعمل المذكور، ومحاسبتهم أمام العدالة"، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول"، الأحد.

ودعت "جميع الأطراف لضبط النفس والتصرف بحكمة والابتعاد عن الخطوات التي من شأنها أن تؤدي إلى التصعيد في المنطقة".

وأعلنت إيران اغتيال فخري زادة أمس الأول الجمعة إثر استهداف سيارة كانت تقله قرب طهران.

وتتهم إيران كلا من إسرائيل والولايات المتحدة باغتياله.