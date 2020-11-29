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الهند تتعهد بتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع سيشل بمرحلة ما بعد كورونا

12:11 م الأحد 29 نوفمبر 2020
الهند تتعهد بتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع سيشل بمرحلة ما بعد كورونا

وزير الشئون الخارجية الهندي إس جايشانكار

فيكتوريا - أ ش أ

تعهدت الهند بمواصلة تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع سيشل في مرحلة ما بعد كوفيد 19، وذلك خلال المحادثات رفيعة المستوى التي أجراها وزير الشئون الخارجية الهندي إس جايشانكار مع القيادة العليا في الدولة الواقعة في المحيط الهندي أثناء زيارته لها.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم الأحد أن جايشانكار هنأ رئيس سيشل المنتخب حديثا وافيل رامكالاوان على فوزه في الانتخابات التي شهدتها البلاد مؤخرا، مشيرة إلى أنه بحث معه علاقة الجوار التاريخية بين البلدين والتي عززها الإيمان المشترك بقيم الديمقراطية وسيادة القانون.

وأضافت القناة الهندية أن جايشانكار حمل رسالة شخصية من رئيس الوزراء ناريندرا مودي ونقل دعوة من القيادة الهندية إلى رئيس سيشيل لزيارة الهند في عام 2021.

وتأتي زيارة وزير الشئون الخارجية الهندي لسيشل في إطار جولة خارجية بدأها يوم الثلاثاء الماضي وشملت الإمارات العربية المتحدة والبحرين.

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الهند إس جايشانكار سيشل فيروس كورونا

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