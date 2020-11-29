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القنصل البريطاني العام يؤكد رفض بلاده للاستيطان ودعم فلسطين

11:37 ص الأحد 29 نوفمبر 2020
القنصل البريطاني العام يؤكد رفض بلاده للاستيطان ودعم فلسطين

القنصل البريطاني العام لدى فلسطين فيليب هول

رام الله - أ ش أ

أكد القنصل البريطاني العام في مدينة القدس فيليب هول، اليوم الأحد، موقف بلاده الرافض لسياسة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس.

وقال القنصل البريطاني -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- "إن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية، وتُشكل عائقًا أمام تحقيق السلام، ونحن نتحدث بصراحة مع الإسرائيليين حول ضرورة وقف بناء المستوطنات، لإعطاء فرصة للسلام، وتحقيق حل الدولتين".

وأكد أن بريطانيا ملتزمة في تقديم الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة الفلسطينية، لتستمر في بناء مؤسسات الدولة، وتحقيق الطموح الوطني للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، خاصة وأنها واجهت معضلة مالية كبيرة، بسبب وباء فيروس كورونا، والوضع السياسي الذي نتج بعد موافقة الإدارة الأمريكية على خطة الضم، التي أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي النية في تطبيقها.

وأشار إلى أن بريطانيا مستمرة في دعمها السياسي للشعب الفلسطيني، وتم ترجمته من خلال رفضها نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، ورفضها لخطة الضم، وهي مستمرة في تقديم الدعم الاقتصادي للشعب الفلسطيني، وتقديم المساعدات الإنسانية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، والمساعدات بأشكالها المختلفة للحكومة الفلسطينية، إضافة إلى التعاون في عدة مجالات، لا سيما في المجالين المعرفي والثقافي.

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فيليب هول فلسطين بريطانيا القدس الاستيطان الإسرائيلي

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