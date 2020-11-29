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البرلمان الإيراني: التحقيقات الأولية تشير لتورط إسرائيل في اغتيال زادة

11:23 ص الأحد 29 نوفمبر 2020
البرلمان الإيراني: التحقيقات الأولية تشير لتورط إسرائيل في اغتيال زادة

فخري زادة

وكالات:

أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أبو الفضل عموئي، الأحد، أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط إسرائيلي في اغتيال العالم النووي فخري زادة.

وأشار خلال اجتماع مغلق للبرلمان الإيراني إلى أن "الجهات الأمنية توصلت إلى معلومات مهمة حول اغتيال العالم فخري زادة".

وأضاف: "سنرد على عملية الاغتيال، وإسرائيل ترتكب خطأ استراتيجيا إذا ظنت أن العملية ستبقى دون رد".

كما أكد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، أن دماء العالم النووي فخري زادة "ستزيل القيود عن البرنامج النووي، وستمهد الطريق لرفع العقوبات عن البلاد".

وحذر مغتالي زادة: "لن يندم العدو المجرم على اغتيال فخري زادة، إلا برد قوي يردعه عن أي أخطاء أخرى مستقبلية".

واتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، السبت، إسرائيل بالوقوف خلف اغتيال العالم النووي، والسعي لإثارة فوضى في المنطقة قبل أسابيع من تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة، مؤكدا أن بلاده لن تقع في هذا الفخ.

وطالب المرشد الإيراني علي خامنئي في بيان، المسؤولين، بـ"متابعة هذه الجريمة والمعاقبة الحتميّة لمنفّذيها ومن أعطوا الأوامر لارتكابها".

فيما قال الوزير الإسرائيلي تساحي هنجبي، المُقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إنه لا يوجد لديه دليل بشأن من الذي يقف وراء قتل العالم النووي الإيراني في طهران.

ورفعت إسرائيل درجة التأهب في جميع أنحاء البلاد، وكذلك في سفاراتها حول العالم، والمراكز اليهودية البارزة، تحسباً لعملية انتقام من إيران أو ميليشياتها، رغم أنها لم تتبن مسؤولية اغتيال فخري زاده.

فخري زادة البرلمان الإيراني إيران أبو الفضل عموئي

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