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الاستخبارات العراقية تعلن القبض على إرهابيين اثنين في كركوك

11:19 ص الأحد 29 نوفمبر 2020
الاستخبارات العراقية تعلن القبض على إرهابيين اثنين في كركوك

الشرطة العراقية

بغداد - (د ب أ):

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم الاحد القبض على إرهابيين اثنين في كركوك، 250 شمالي بغداد.

وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية(واع)،إن"مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين وفق أحكام الإرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الارهابية".

وأضافت أنه" خلال التحقيقات الأولية معهما اعترفا بتقديم معلومات لعصابات داعش عن أسماء ومواقع الأجهزة الأمنية وحركاتهم"،مبينا أنه"تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما لإكمال أوراقهما التحقيقية".ِ

الاستخبارات العراقية القبض على إرهابيين كركوك

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