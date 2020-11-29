في تغريدة بالألمانية.. ظريف يطالب الاتحاد الأوروبي بإدانة اغتيال العالم النووي

طهران - (د ب أ):

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الأحد المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي، إلى التخلي عن سياسة الكيل بمكيالين، وإدانة عملية اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة.

وكتب ظريف في تغريدة باللغة الألمانية على موقع تويتر: "لقد قتل الإرهابيون عالما إيرانيا بارزا.. هذا عمل جبان فيه مؤشرات جدية على دور إسرائيل ويظهر عدوانية الجناة، من منطلق اليأس".

وأضاف أن إيران "تطالب المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن سياسة الكيل بمكيالين وإدانة عملية الاغتيال هذه".

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس دعا أمس إلى ضبط النفس عقب اغتيال العالم الإيراني.

وقال ماس إنه على الرغم من عدم توفر معلومات خاصة بشأن الواقعة، فإنه من الواضح "أن مقتل محسن فخري زاده سيزيد الوضع سوءا مرة أخرى في المنطقة - في وقت لا نحتاج فيه إلى مثل هذا التصعيد".