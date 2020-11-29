أكثر الكلمات إنتشاراً

اغتيال زادة نهائي القرن الطقس مارادونا انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة وباء في القاهرة البحث عن أكثم

في تغريدة بالألمانية.. ظريف يطالب الاتحاد الأوروبي بإدانة اغتيال العالم النووي

11:17 ص الأحد 29 نوفمبر 2020
في تغريدة بالألمانية.. ظريف يطالب الاتحاد الأوروبي بإدانة اغتيال العالم النووي

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

طهران - (د ب أ):

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم الأحد المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي، إلى التخلي عن سياسة الكيل بمكيالين، وإدانة عملية اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة.

وكتب ظريف في تغريدة باللغة الألمانية على موقع تويتر: "لقد قتل الإرهابيون عالما إيرانيا بارزا.. هذا عمل جبان فيه مؤشرات جدية على دور إسرائيل ويظهر عدوانية الجناة، من منطلق اليأس".

وأضاف أن إيران "تطالب المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن سياسة الكيل بمكيالين وإدانة عملية الاغتيال هذه".

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس دعا أمس إلى ضبط النفس عقب اغتيال العالم الإيراني.

وقال ماس إنه على الرغم من عدم توفر معلومات خاصة بشأن الواقعة، فإنه من الواضح "أن مقتل محسن فخري زاده سيزيد الوضع سوءا مرة أخرى في المنطقة - في وقت لا نحتاج فيه إلى مثل هذا التصعيد".

محمد جواد ظريف الاتحاد الأوروبي محسن فخري زادة اغتيال زادة

الخبر التالى:

الاستخبارات العراقية تعلن القبض على إرهابيين اثنين في كركوك

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 115183

    عدد المصابين

  • 102490

    عدد المتعافين

  • 6621

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 62004643

    عدد المصابين

  • 42391513

    عدد المتعافين

  • 1448646

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:القوات المسلحة تطلق موقعًا لاستخراج الشهادات وتقديم الخدمات إلكترونيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا