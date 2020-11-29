أكثر الكلمات إنتشاراً

اغتيال زادة نهائي القرن الطقس مارادونا انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة وباء في القاهرة البحث عن أكثم

السفارة الأمريكية في إريتريا: انفجارات وقعت في العاصمة أسمرة الليلة الماضية

10:09 ص الأحد 29 نوفمبر 2020
السفارة الأمريكية في إريتريا: انفجارات وقعت في العاصمة أسمرة الليلة الماضية

الولايات المتحدة

أسمرة - (د ب أ):

أفادت السفارة الأمريكية في العاصمة الإريترية أسمرة بأن انفجارات وقعت بالمدينة الليلة الماضية.

وأوضحت في تحذير أمني على موقعها الإلكتروني أنه "في الساعة العاشرة و13 دقيقة من ليلة أمس هزت ستة انفجارات أسمرة"، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل بشأن الانفجارات.

ونصحت السفارة مواطنيها في إريتريا بمواصلة توخي الحذر وعدم التنقل في البلاد إلا للضرورة.

كما نصحتهم بمتابعة تطورات الأوضاع بشأن الصراع في منطقة تيجراي بإثيوبيا. وحثت المواطنين غير المتواجدين في إريتريا على عدم السفر إليها.

الولايات المتحدة السفارة الأمريكية في إريتريا انفجارات

الخبر التالى:

جونز هوبكنز: 155 ألفًا و596 حالة إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 115183

    عدد المصابين

  • 102490

    عدد المتعافين

  • 6621

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 62004643

    عدد المصابين

  • 42391513

    عدد المتعافين

  • 1448646

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا