السفارة الأمريكية في إريتريا: انفجارات وقعت في العاصمة أسمرة الليلة الماضية
أسمرة - (د ب أ):
أفادت السفارة الأمريكية في العاصمة الإريترية أسمرة بأن انفجارات وقعت بالمدينة الليلة الماضية.
وأوضحت في تحذير أمني على موقعها الإلكتروني أنه "في الساعة العاشرة و13 دقيقة من ليلة أمس هزت ستة انفجارات أسمرة"، دون أن تذكر المزيد من التفاصيل بشأن الانفجارات.
ونصحت السفارة مواطنيها في إريتريا بمواصلة توخي الحذر وعدم التنقل في البلاد إلا للضرورة.
كما نصحتهم بمتابعة تطورات الأوضاع بشأن الصراع في منطقة تيجراي بإثيوبيا. وحثت المواطنين غير المتواجدين في إريتريا على عدم السفر إليها.
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