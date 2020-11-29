صحيفة سعودية: اعتداءات الحوثيين المتواصلة ترتقي إلى جرائم حرب

الرياض - أ ش أ

قالت صحيفة (اليوم) السعودية في افتتاحيتها اليوم الأحد، إن الاعتداءات الإرهابية المتواصلة من قبل الميليشيا الحوثية التي تتمركز في اليمن، وتستمر في استهداف المدنيين والأعيان المدنية ومنها المنشآت الاقتصادية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، تخالف القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وترتقي إلى جرائم حرب.

وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان (سلوك إيران التهديد والرفض) أن هذه الاعتداءات ما هي إلا نتيجة لتلك السلوكيات الإيرانية التي تستمر في دعم الميليشيات الإرهابية لتقوم بالمزيد من الجرائم و الاعتداءات والخروقات تحقيقا لأجنداتها، بقدر ما هو سلوك يجد الرفض القاطع من المملكة والقدرة على التصدي له.

أكدت أنه لم تعد هناك خيارات أمام المجتمع الدولي من أن يتخذ موقفا حازما وواضحا يردع سلوك النظام الإيراني ويحقق أمن المنطقة والعالم، ويخلصه من تبعات المشروع الإقليمي الإرهابي للنظام الإيراني، وإصراره على التدخل في شؤون الدول الداخلية، ودعمه الإرهاب والتطرف وتأجيج الطائفية؛ما يدفع المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم تجاه إيران، يضمن منعها من الحصول علـى أسلحة دمار شامل وتطوير برنامج الصواريخ الباليستية وتهديد السلم والأمن، وتردع انتهاك ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، وتخرق القوانين الدولية كافة.

وأوضحت الصحيفة أنه يتم إطلاق طائرات مفخخة من دون طيار، وصواريخ باليستية تجاه المدنيين بالمملكة السعودية، وارتكاب الجرائم والنهب والفظائع في أرض اليمن، كخيار أوحد تدعمه المملكة ويتبناه المجتمع الدولي الذي بدأ يضيق ذرعا بهذه التصرفات الإيرانية التي ترفض خيارات السلام وتصر على خلق الفوضى وزعزعة الأمنين الإقليمي والدولي.