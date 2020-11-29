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وزير عراقي: التزام المنتجين بخفض إنتاج النفط يسهم في ارتفاع الأسعار

07:35 ص الأحد 29 نوفمبر 2020
وزير عراقي: التزام المنتجين بخفض إنتاج النفط يسهم في ارتفاع الأسعار

وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار

بغداد - (د ب أ):
صرح وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، بأن استمرار التزام الدول المنتجة للنفط الخام بقرار خفض الإنتاج الذي توصلت إليه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤها قبل أشهر سيحقق التوازن وإعادة الاستقرار لأسعار النفط في السوق العالمية.

وذكر وزير النفط العراقي في حوار مع صحيفة "الصباح" نشرته في عددها الصادر اليوم الأحد أن التزام العراق والمنتجين الكامل بمحددات اتفاق تحالف "أوبك بلس" هدف إلى إعادة الاستقرار والتوازن للأسواق النفطية العالمية.

وقال إن "نتائج اتفاق خفض الإنتاج كانت إيجابية ومؤثرة نسبيا رغم تداعيات جائحة كورونا على اقتصاديات البلدان المنتجة والصناعية، وهناك حرص من البلدان المنتجة للنفط الخام على الالتزام بمحددات خفض الإنتاج، والذي من شأنه الحفاظ على سعر برميل النفط".

وأضاف أن تأكيد الالتزام بقرار خفض الإنتاج" يسهم في ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمي إلى مستويات معينة".

وقال "إن العراق لن يطلب من منظمة أوبك الحصول على استثناء من قرار خفض الإنتاج للمرحلة المقبلة خشية حدوث انخفاض جديد في سعر البرميل النفط الخام في الأسواق العالمية".

ورجح وزير النفط العراقي" ان يلامس سعر برميل النفط الخام 50 دولارا في مطلع العام 2021 وسط مؤشرات على تعافي بسيط على الطلب العالمي".

وقال الوزير إن لدى العراق مساع "لإبرام أول صفقة بيع بالدفع المسبق للنفط الخام بحدود 48 مليون برميل شهريا بالأسواق العالمية".

إنتاج النفط العراق أوبك إحسان عبد الجبار

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