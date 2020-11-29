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رئيس وزراء العراق يشكل لجنة عليا لحماية المتظاهرين السلميين ومؤسسات الدولة

06:39 ص الأحد 29 نوفمبر 2020
رئيس وزراء العراق يشكل لجنة عليا لحماية المتظاهرين السلميين ومؤسسات الدولة

مصطفى الكاظمي

بغداد - (د ب أ):
أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، القائد العام للقوات المسلحة، فجر اليوم الأحد، تشكيل لجنة عالية المستوى من الحكومة، "فريق أزمة الطوارئ"، لحماية المتظاهرين السلميين، ومؤسسات الدولة، والممتلكات الخاصة، وقطع الطريق أمام كل ما من شأنه زرع الفتنة.

وقال الكاظمي في بيان صحفي وزع فجر اليوم "انطلاقاً من حرصنا على فرض القانون، وترسيخ قيم الدولة، وتقويض كلّ ما من شأنه تصعيد التوترات بين أبناء البلد الواحد، وتهديد الدولة ومؤسساتها، ولأننا نجد من الضروريّ فرض القانون بطريقة تؤمّن وتحمي المتظاهرين السلميين، وفرزهم عن المخرّبين، فإن الأحداث المؤسفة التي جرت في ذي قار أخيراً تستدعي موقفاً مسؤولاً على كل المستويات".

وأضاف البيان: " قررنا تشكيل لجنة عالية المستوى من الحكومة المركزية بعنوان "فريق أزمة الطوارئ" يمنح صلاحيات إدارية ومالية وأمنية لحماية المتظاهرين السلميين، ومؤسسات الدولة، والممتلكات الخاصة، وقطع الطريق أمام كل ما من شأنه زرع الفتنة، وجعل المتظاهرين السلميين في مواجهة مع الدولة التي حرصت منذ أن تولّت الحكومة مسؤوليتها، على نصرة الاحتجاج السلمي، ودعم التوجّهات العادلة التي طالب بها شباب العراق".

وأهاب الكاظمي" بأهلنا وشبابنا الواعي أن يوحدوا جهودهم لبناء البلاد، من أجل عراق يليق بالعراقيين".

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