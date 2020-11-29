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حوادث الأسبوع| تطورات قضية "فتاة التيك توك" والأمن يفحص فيديو التنمر ضد "شيكابالا"

07:00 ص الأحد 29 نوفمبر 2020
حوادث الأسبوع| تطورات قضية "فتاة التيك توك" والأمن يفحص فيديو التنمر ضد "شيكابالا"

وزارة الداخلية

إعداد - محمود علي:
شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الأسبوع الماضي، كما شهدت أروقة المحاكم نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "مصراوي" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

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