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مقتل روسي في حادث دهس بناقلة جنود مدرعة في سان بطرسبرج

06:13 ص الأحد 29 نوفمبر 2020
مقتل روسي في حادث دهس بناقلة جنود مدرعة في سان بطرسبرج

أرشيفية

موسكو - (د ب أ):
أعلنت لجنة تحقيق روسية اليوم الأحد وفاة رجل في حادث دهس بناقلة جنود مدرعة في مدينة سان بطرسبرج.

وبحسب بيانات اللجنة، كانت مؤسسة خاصة أجرت "فعاليات ذات طابع عسكري (تنظيم مراحل الخروج الميداني العسكري)"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضاف بيان المكتب الصحفي للجنة: "خلال تنقل الناقلة المدرعة، اصطدمت برجل يبلغ من العمر 38 عاما، كان مشاركا في الفعالية، والذي فارق الحياة في مكان الحادث".

وأشارت اللجنة إلى فتح قضية جنائية في تقديم الخدمات التي لا تلبي متطلبات السلامة.

حادث دهس ناقلة جنود سان بطرسبرج

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