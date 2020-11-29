أمريكا تسجل أكثر من 13.2 مليون إصابة بكورونا

نيويورك - (د ب أ)

ارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 7ر1% مقارنة بالوقت نفسه أمس لتصل إلى 2ر13 مليون، اعتبارًا من الساعة 03:50 مساء بتوقيت نيويورك، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الزيادة على مستوى البلاد في حالات الإصابة أعلى من متوسط الزيادة اليومية البالغة 4ر1% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت تكساس أكبر عدد من الحالات المؤكدة عند 21ر1 مليون، بزيادة 3ر0% عن نفس الوقت في اليوم السابق.

وشهدت ميشيجان زيادة في حالات الإصابة بنسبة 3ر7% عن نفس الوقت أمس، ليصل الإجمالي إلى 378152 حالة.