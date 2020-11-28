الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل مضيئة على الحدود مع لبنان ويمشط المنطقة
وكالاتت
أفادت قناة العربية" السعودية في نبأ لها مساء أمس السبت، أن الجيش الإسرائيلي أطلق 15 قنبلة مضيئة على حدود إسرائيل مع لبنان.
وذكرت أن الجيش الإسرائيلي، استدعى مروحيات العسكرية لتمشيط الحدود اللبنانية.
وفي نهاية أغسطس الماضي، أعلن الجيش عن حادث أمني قرب الحدود اللبنانية، وأغلق بعض الطرقات، حسبما ذكرت سكاي نيوز عربية.
وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي وقتها، فوق المناطق الواقعة قرب الحدود مع لبنان، فيما أطلق الجيش القنابل المضيئة، بعد سماع دوي انفجار.
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