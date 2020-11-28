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موسكو: "جبهة النصرة" شنت 29 عملية قصف في إدلب وحلب واللاذقية

11:34 م السبت 28 نوفمبر 2020
موسكو: "جبهة النصرة" شنت 29 عملية قصف في إدلب وحلب واللاذقية

قصف ارشيفية

سوريا - (أ ش أ)
أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن مسلحي منظمة "جبهة النصرة" المتمركزين في منطقة وقف التصعيد بمحافظة إدلب، نفذوا 29 عملية قصف خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال نائب رئيس المركز، العميد البحري فياتشيسلاف سيتنيك، في بيان صحفي مقتضب، نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم السبت، إن عمليات القصف المذكورة جرى رصدها في محافظات إدلب واللاذقية وحماة وحلب".
وأكد المسؤول العسكري أن المركز - مقره قاعدة حميم الجوية الروسية - لم ترصد أي عمليات قصف من قبل الفصائل المسلحة الموالية لتركيا في المنطقة.

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Asha
قصف محافظة إدلب سوريا المركز الروسي للمصالحة في سوريا

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