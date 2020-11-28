رئيس هندوراس السابق: توقيفي بمطار "تونكونتين" لا يستند على مسوغ
هندوراس - (أ ش أ)
اعتبر رئيس هندوراس السابق مانويل زيلايا عملية احتجازه في مطار" تونكونتين" الدولي بهندوراس لحمله مبلغ 18 ألف دولار أتت دون وجه حق، لافتا إلى أن هذا المبلغ "لا يعود له".
وقال زيلايا، في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "لا أعرف أصل هذا المبلغ المالي، ومن الواضح أن شخصا ما وضعه في متعلقاتي"، مضيفا "لقد سافرت 400 مرة، وأعلم أنه لا يمكنك السفر بهذا المبلغ من المال، ومن الضروري التحري لمعرفة من وضع هذه الأموال في متعلقاتي".
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