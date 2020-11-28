الجبل الأسود وصربيا يتبادلان طرد السفراء

بودجوريتشا - (د ب أ)

أعلنت كل من دولة الجبل الأسود وصربيا، أن سفير الدولة الأخرى شخص غير مرغوب فيه.

ويتعين على الدبلوماسيين الاثنين مغادرة البلد، التي يمثل بلاده فيها كما أعلنت وزاراتا الخارجية في عاصمتي الدولتين بودجوريتشا وبلجراد اليوم السبت.

بدأت بهذا الإجراء دولة الجبل الأسود حيث طردت السفير الصربي فلاديمير بوزوفيتش.

وقالت وزارة خارجية الجبل الأسود إن الدبلوماسي الصربي تدخل في الشؤون الداخلية للبلد المضيف، وبالتالي انتهك القانون الدولي.

كان بوزوفيتش أدلى مؤخرا بتصريحات علنية حول الوحدة المشكوك فيها قانونيا بين الجبل الأسود وصربيا عام 1918 باعتبارها "تحريرًا"، و"فعل إرادة حرة".

وردت صربيا على هذه التصريحات بعد ساعات قليلة، وفي سياق المعاملة بالمثل أعلنت بلجراد أن سفير الجبل الأسود ترزان ميلوسيفيتش شخص غير مرغوب فيه وطردته من أراضيها.

وقامت الحكومة في بودجوريتشابعد أربعة ايام بتحركها هذا قبل استبدالها المتوقع، ففي يوم الأربعاء المقبل يصوت البرلمان على حكومة جديدة يقف وراءها تحالف كبير من المعارضة.

ويحكم الرئيس ميلو ديوكانوفيتش دولة الجبل الأسود منذ حوالي ثلاثين عاما ويتولى مهام متعددة.

وقاد ديوكانوفيتش البلاد إلى الاستقلال عن صربيا عام 2006 ثم إلى الانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي "ناتو" عام 2017.

وتعتبر القوة المهيمنة في الائتلاف الحكومي الجديد هي الجبهة الديمقراطية الموالية لصربيا والموالية لروسيا ايضا.

ويسعى الحلفاء الأصغر حجمًا والموالون للغرب لكسر ما يطلقون عليه القوة المطلقة لديوكانوفيتش.

وتم الاتفاق خلال مفاوضات الائتلاف على عدم التشكيك في عضوية الناتو أو عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.