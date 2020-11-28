مقاتلة روسية تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق البحر الأسود
موسكو - (أ ش أ):
أعلن مركز إدارة الدفاع الوطني التابعة لوزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة من طراز (سو-27)، اعترضت طائرة استطلاع تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز "RC-135"، فوق البحر الأسود.
وأشار المركز وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية إلى أن وسائط مراقبة المجال الجوي، تمكنت من رصد هدف جوي غريب فوق المياه الدولية للبحر الأسود، وهو يقترب من حدود الدولة الروسية.
وأضاف المركز: "من أجل التعرف على الهدف ومنع اقترابه وانتهاكه للمجال الجوي الروسية، انطلقت المقاتلة من قاعدتها لمراقبة ومتابعة الطائرة الغريبة، حيث تمكن طاقم الطائرة الروسية، من تحديد هوية الطائرة الأجنبية التي تبين أنها، طائرة استطلاع استراتيجية تابعة لسلاح الجو الأمريكي من طراز "RC-135" ورافقتها فوق البحر الأسود، حتى ابتعدت عن الحدود الروسية".
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