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النواب الأمريكي يصوت على مشروع قانون يفرض قيودَا على الشركات الصينية في البلاد

10:13 م السبت 28 نوفمبر 2020
النواب الأمريكي يصوت على مشروع قانون يفرض قيودَا على الشركات الصينية في البلاد

مجلس النواب الأمريكي

واشنطن - (د ب أ)

يصوت مجلس النواب الأمريكي، على تشريع يتبناه الحزبان من شأنه فرض قيود على الشركات الصينية المدرجة في البورصات الأمريكية، بما في ذلك المطالبة بإصدار شهادة بأنها لا تخضع لسيطرة حكومة أجنبية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وتشير الأطراف الراعية لمشروع القانون إلى أن الهدف هو التأكد من أن الشركات الأجنبية ذات الأسهم المتداولة في بورصات أمريكا تخضع لنفس متطلبات التدقيق المستقلة التي تنطبق على الشركات الأمريكية. وبذلك، يهدد الإجراء بالإطاحة بالشركات الصينية، بما في ذلك الشركات العملاقة مثل "علي بابا" و "بايدو" من أسواق الأسهم الأمريكية.

وسيتم النظر في قانون محاسبة الشركات الأجنبية يوم الأربعاء في إطار عملية مبسطة تحد من النقاش في قاعة مجلس النواب، ولا تسمح بإجراء أي تعديلات، وتتطلب موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين لتمريره.

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