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الصدر يدعو المحتجين إلى تنظيم صفوفهم من أجل العملية الديمقراطية في العراق

09:58 م السبت 28 نوفمبر 2020
الصدر يدعو المحتجين إلى تنظيم صفوفهم من أجل العملية الديمقراطية في العراق

زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر

بغداد - (د ب أ)

دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، مساء اليوم السبت، شباب المظاهرات الاحتجاجية والشعبية المعتصمين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية إلى العودة إلى منازلهم وتنظيم صفوفهم من أجل العملية الديمقراطية القادمة.

وقال الصدر في تغريدة له على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أنصح المعتصمين بأن يعودوا إلى منازلهم سالمين أمنيين فهم بحاجة إلى تنظيم صفوفهم من أجل العملية الديمقراطية القادمة وإلا ضاعت حقوقهم ما بين مطرقة متشدديهم وسندان الفاسدين".

ودعا الصدر إلى "التأخي من أجل بناء العراق انتخابيا وتفويت الفرصة على الاحتلال والإرهابيين والفاسدين وعلى الحكومة الالتزام بواجباتها وفرض الأمن والقانون ويجب أن يعم السلام والأمن في الناصرية وعلى الأهالي أن لايتصارعوا فيما بينهم".

وشهدت ساحة الحبوبي وسط الناصرية أمس الجمعة اضطرابات أمنية على وقع صدامات بين أتباع الصدر ومتظاهرين أسفرت عن مقتل 5 أشخاص وإصابة نحو 70 آخرين بينهم عناصر بالقوات الأمنية العراقية.

وسارع رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى إقالة قائد شرطة الناصرية وتعيين بديلا عنه، وإعلان حالة حظر التجوال ونشر قوات أمنية وعسكرية في الشوارع لمنع تجدد أعمال العنف.

وأعاد المعتصمون في مدينة الناصرية بناء خيم الاعتصام مجددًا اليوم السبت في ساحة الحبوبي وإزالة معالم الدمار والحرائق.

العراق بغداد مقتدى الصدر

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