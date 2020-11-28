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خبراء: استخراج الألغام المدفونة في جبل قره باغ سيستمر أعوامًا

09:26 م السبت 28 نوفمبر 2020
خبراء: استخراج الألغام المدفونة في جبل قره باغ سيستمر أعوامًا

ألغام

باكو - (د ب أ)

حذر خبراء أمنيون من خطر الألغام والصواريخ والقنابل اليدوية المدفونة في جبل ناجورونو قره باغ، بعد انتهاء العمليات القتالية فى إقليم ناجورنو قره باغ.

ونقلت وسائل إعلام أرمينية عن رئيس مركز إزالة الألغام صمويل ميسروبيان، في ستيباناكيرت عاصمة الإقليم اليوم السبت، أن استخراج كل هذه الأشياء الخطرة قد يستغرق ما يصل إلى 15 عامًا.

وأضاف ميسروبيان أن "هناك عملاً كثيرًا أمامنا"، مبينًا أنه خلال الأيام الثلاثة الماضية وحدها تم تدمير أكثر من 500 قطعة ذخيرة عنقودية.

وقال ميسروبيان: "وجدناها أيضًا بالقرب من المناطق السكنية."

وأفاد مكتب المدعي العام الأذربيجاني اليوم السبت، إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في منطقة فيزولي عندما انفجر لغم مضاد للدبابات تحت سيارتهم.

وبعد أسابيع من القتال العنيف اتفقت كل من أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار قبل أسبوعين ونصف الأسبوع بوساطة من روسيا.

ويراقب حوالي ألفي جندي من جنود حفظ السلام الروس هذه الهدنة.

الألغام قره باغ جبل ناجورونو

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