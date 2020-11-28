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استئناف مفاوضات بريكست التجارية

08:16 م السبت 28 نوفمبر 2020
استئناف مفاوضات بريكست التجارية

كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه

لندن - (د ب أ)

قال متحدث باسم الحكومة البريطانية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه تم استئناف المحادثات وجهًا لوجه بين كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه ونظيره البريطاني ديفيد فروست في لندن.

وذكر المتحدث أن المحادثات كانت في "مراحلها النهائية"، مضيفًا: "نتوقع إجراء المحادثات يوميا".

وتوجه بارنييه إلى لندن أمس الجمعة لمواصلة المفاوضات بعد استكمال فترة الحجر الصحي بعد أن ثبتت إصابة أحد أعضاء فريقه بفيروس كورونا.

وكتب بارنييه عبر موقع تويتر: "إن نفس الاختلافات الكبيرة مستمرة".

وكتب فروست عبر تويتر: "لكي يصبح الاتفاق ممكنا، يجب أن تحترم السيادة البريطانية بشكل كامل".

وبعد شهور من الجمود، ذكرت بروكسل ولندن أنهما على وشك التوصل إلى اتفاق، لكن الجانبين مختلفان بشأن قواعد الصيد في مياه الاتحاد الأوروبي، واللوائح المتعلقة بالمنافسة والحوكمة.

وقال رئيس وزراء ويلز مارك دراكفورد لـ (د.ب.أ) إن صناعة صيد الأسماك في شمال ويلز تصدر 90 % من منتجاتها إلى الاتحاد الأوروبي، وأضاف: "قد يعني التأخير في العملية نهاية هذه الصناعة".

ميشيل بارنييه ديفيد فروست الحكومة البريطانية

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