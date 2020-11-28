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الجيش الإثيوبي يشن هجومًا على تيجراي بعد انتهاء مهلة الاستسلام

07:10 م السبت 28 نوفمبر 2020
الجيش الإثيوبي يشن هجومًا على تيجراي بعد انتهاء مهلة الاستسلام

الجيش الاثيوبي

أديس أبابا - (د ب أ)

شنت القوات الاتحادية الإثيوبية، هجومًا بالمدفعية على مدينة ميكيلي فيما تسعى الحكومة لكسر سيطرة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي على المنطقة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وأكد ديبريتسيون جبرميكائل زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي أن الهجوم الحكومي مستمر الآن . ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو إصابة أهداف محددة، وفقا لما ذكره اثنان من مسؤولي الأمم المتحدة البارزين تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما. وقالا إنه تم استخدام المدفعية في شمال المدينة.

وأمر رئيس الوزراء أبي أحمد يوم الخميس قواته بمهاجمة ميكيلي بعد انتهاء مهلة استسلام القوات الإقليمية. وحذرت الأمم المتحدة من أن نصف مليون من سكان المدينة قد يصبحوا محاصرين في تبادل إطلاق النار بين القوات الاتحادية وقوات الأمن الإقليمية.

الجيش الإثيوبي إثيوبيا ديبريتسيون جبرميكائل

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