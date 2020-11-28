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استئناف محاكمة المتهمين فى هجوم مجلة شارلي إيبدو الأربعاء المقبل

06:28 م السبت 28 نوفمبر 2020
استئناف محاكمة المتهمين فى هجوم مجلة شارلي إيبدو الأربعاء المقبل

تعبيرية

باريس- (د ب أ)

تستأنف محكمة فرنسية، الأربعاء المقبل المحاكمة المتعلقة بالهجوم الإرهابي على مجلة شارلي إيبدو، الفرنسية الساخرة، بعد تعليقها لعدة أسابيع.

وأعلن المدعي العام، المعني بمكافحة الإرهاب في باريس، اليوم السبت، أن صحة أحد المشتبه بهم الرئيسيين الذي يعاني من فيروس كورونا قد تحسنت.

وبعد تحقيق إضافي بعد غد، الاثنين، سيتعين اتضاح ما إذا كان سيتمكن المشتبه به من المثول أمام المحكمة شخصيا مرة أخرى.

ومن المتوقع أن يصدر حكم المحاكمة في 16 كانون أول/ ديسمبر.

محاكمة هجوم شارلي إبدو

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