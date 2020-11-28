استئناف محاكمة المتهمين فى هجوم مجلة شارلي إيبدو الأربعاء المقبل
باريس- (د ب أ)
تستأنف محكمة فرنسية، الأربعاء المقبل المحاكمة المتعلقة بالهجوم الإرهابي على مجلة شارلي إيبدو، الفرنسية الساخرة، بعد تعليقها لعدة أسابيع.
وأعلن المدعي العام، المعني بمكافحة الإرهاب في باريس، اليوم السبت، أن صحة أحد المشتبه بهم الرئيسيين الذي يعاني من فيروس كورونا قد تحسنت.
وبعد تحقيق إضافي بعد غد، الاثنين، سيتعين اتضاح ما إذا كان سيتمكن المشتبه به من المثول أمام المحكمة شخصيا مرة أخرى.
ومن المتوقع أن يصدر حكم المحاكمة في 16 كانون أول/ ديسمبر.
الخبر التالى:رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن دخول الجيش عاصمة إقليم تيجراي
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
114832
عدد المصابين
-
102390
عدد المتعافين
-
6608
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
61299884
عدد المصابين
-
42391513
عدد المتعافين
-
1437622
عدد الوفيات
إعلان