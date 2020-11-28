أكثر الكلمات إنتشاراً

اغتيال زادة نهائي القرن الطقس مارادونا انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة وباء في القاهرة البحث عن أكثم

مركز الملك سلمان للإغاثة: توزيع مساعدات إنسانية في شمال لبنان واليمن

06:16 م السبت 28 نوفمبر 2020
مركز الملك سلمان للإغاثة: توزيع مساعدات إنسانية في شمال لبنان واليمن

مركز الملك سلمان للإغاثة

الرياض - (أ ش أ):

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم المساعدات وتوزيع أرغفة الخبز على العائلات المتعففة في شمال لبنان، حيث جرى أمس توزيع 6,000 ربطة خبز استفاد منها 15,000 فرد من العائلات اللبنانية والفلسطينية والسورية المتعففة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار شمال لبنان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، (واس) اليوم السبت، أن المركز قام أيضا وعلى نفس صعيد المساعدات الإنسانية التي يقدمها المركز، بتوزيع 64 طنًا و200 كيلو جرام من السلال الغذائية للأسر الأشد حاجة في مديرية السوم بمحافظة حضرموت باليمن، استفاد منها 3,600 فرد.

وتأتي هذه الأعمال الإنسانية في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم مختلف أشكال العون للشعوب المحتاجة والمتضررة في دول العالم كافة.

هذا المحتوى من

مركز الملك سلمان للإغاثة اليمن لبنان

الخبر التالى:

الغموض لا يزال قائمًا في الجزائر بعد شهر على تغيّب الرئيس تبون

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 114832

    عدد المصابين

  • 102390

    عدد المتعافين

  • 6608

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 61299884

    عدد المصابين

  • 42391513

    عدد المتعافين

  • 1437622

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا