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لليوم الثالث.. المزارعون في الهند يتظاهرون ضد شهادة موت المزارع"

04:47 م السبت 28 نوفمبر 2020
لليوم الثالث.. المزارعون في الهند يتظاهرون ضد شهادة موت المزارع"

نيودلهي- (بي بي سي):

لليوم الثالث، يواجه آلاف المزارعين الهنود الغاضبين الشرطة. وانضم مزارعون من ولايات هندية عديدة إلى المزارعين في ولاية البنجاب و هاريانا لدعم مطالبهم.

ويسعى الآلاف من المزارعين للوصول الى العاصمة الهندية لتنظيم احتجاجات ضد تشريعات جديدة اقترحتها الحكومة الفدرالية.

وبموجب التعديلات التي أقرت في أواخر سبتمبر الماضي، بات بإمكان المزارعين بيع منتجاتهم إلى المشترين بالسعر الذي يحددونه دون رقابة أو تدخل من الولاية.ويصف المزارعون التعديلات الأخيرة بأنها " شهادة وفاة المزارعين".

هذا المحتوى من

BBC
الهند الحكومة الفدرالية ولاية البنجاب

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