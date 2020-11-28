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إيران: استمرار اغتيال العلماء قد يحد من عمل مفتشي الطاقة الدولية

04:43 م السبت 28 نوفمبر 2020
إيران: استمرار اغتيال العلماء قد يحد من عمل مفتشي الطاقة الدولية

محسن رضائي

طهران- أ ش أ:

قال أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني محسن رضائي، السبت، إن استمرار اغتيال العلماء الإيرانيين قد يحد من عمل مفتشي وكالة الطاقة الدولية في البلاد، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم " الإخبارية.

وكان المتحدث باسم الوكالة الذرية الإيرانية، بهروز كالموندي أعلن - في وقت سابق - إلغاء التراخيص، الخارجة عن إجراءات الضمان، للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا أن عمليات التفتيش ستجري فقط في إطار القضايا البروتوكولية وإجراءات الضمان.

اغتيل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، أمس الجمعة، بتفجير وإطلاق نار على سيارته بضواحي طهران. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن طهران ستنتقم لمقتل زادة.

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