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مستوردة من البرازيل وفيتنام.. كورونا على عبوات غذائية مجمدة في ووهان

04:11 م السبت 28 نوفمبر 2020
مستوردة من البرازيل وفيتنام.. كورونا على عبوات غذائية مجمدة في ووهان

أرشيفية

بكين- أ ش أ:

اكتشفت مدينة ووهان بوسط الصين إيجابية ثلاث عينات من عبوات الأغذية المجمدة، المستوردة من البرازيل وفيتنام لفيروس كورونا الجديد.

وذكرت لجنة الصحة في ووهان –في بيان السبت- أنه تم أخذ عينتين من لحوم البقر المجمدة المستوردة من البرازيل، وعينة أخرى من سمك باسا المجمد المستورد من فيتنام، وذلك من مستودعين للتبريد، حيث جاءت نتيجة العينات إيجابية للفيروس.

وأضافت اللجنة أنه لم يتم الإفراج عن شحنات الأغذية المجمدة التي أخذت منها العينات الملوثة، فيما تم تطبيق إجراءات الحجر الصحي، واختبارات حمض نووي على الموظفين المعنيين الذين كانوا على اتصال مباشر بالشحنات، حيث جاءت جميع النتائج حتى الآن سلبية.

وكانت سلطات ووهان، المركز السابق لتفشي فيروس كورونا في الصين، قررت إجراء فحص شامل لجميع المنتجات الغذائية المجمدة المستوردة في جميع أنحاء المدينة.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا ووهان الصين

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