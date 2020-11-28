أكثر الكلمات إنتشاراً

اغتيال زادة نهائي القرن الطقس مارادونا انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة وباء في القاهرة البحث عن أكثم

وزير الصحة الجزائري: سنختار لقاح كورونا الأسبوع المقبل

04:10 م السبت 28 نوفمبر 2020
وزير الصحة الجزائري: سنختار لقاح كورونا الأسبوع المقبل

وزير الصحة الجزائري عبدالرحمن بن بوزيد

الجزائر- أ ش أ:

قال وزير الصحة الجزائري عبدالرحمن بن بوزيد، إن وزارته تدرس مع المجلس العلمي لمكافحة "كورونا" والمعامل والسفارات المختلفة اختيار اللقاح المناسب للفيروس، موضحا أنه سيتم اختيار اللقاح في غضون هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.

وأضاف بن بوزيد، السبت، أن الجزائر لديها اتصالات عبر السفراء، مع عدة معامل وشركات في العالم، وكان له لقاءات مع عدة سفراء، منهم سفراء الصين وبريطانيا وروسيا؛ مما سمح بتجميع معطيات ومعلومات عن لقاحاتهم ضد كورونا.

وأوضح أن هناك جانبا تقنيا في مسألة اختيار اللقاح، إذ أن بعض اللقاحات يتلقى فيها المريض الفيروس داخل الدم، ثم يكون مضادات، وهناك لقاحات يتلقى فيها اللقاح داخل الخلايا.

وأكد أن الجزائر محمية خصوصا مع انضمامها لمنظمة "كوفاكس"، مع أكثر من 180 دولة، للعمل مع بعضها البعض من أجل الحصول على اللقاح بأحسن سعر.

وكشف بن بوزيد عن أعراض جديدة لكورونا تسببت في موت المصابين، من بينها تغير حالة كرات الدم الحمراء وتجلط الدم.

هذا المحتوى من

Asha
عبدالرحمن بن بوزيد لقاح كورونا وزير الصحة الجزائري فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 114832

    عدد المصابين

  • 102390

    عدد المتعافين

  • 6608

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 61299884

    عدد المصابين

  • 42391513

    عدد المتعافين

  • 1437622

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بريميرليج.. برايتون 0-1 ليفربول.. جوتا يسجل من صناعة صلاح

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا