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الهند: نتعاون مع شركات أدوية لتطوير لقاح ضد كورونا

03:58 م السبت 28 نوفمبر 2020
الهند: نتعاون مع شركات أدوية لتطوير لقاح ضد كورونا

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي

نيودلهي- (د ب أ);

أعلن رئيس وزراء الهند، ناريندرا مودي، السبت، أن بلاده تعمل مع شركات أدوية محلية للإسراع بتطوير لقاح ضد فيروس كورونا، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.

وأضاف مودي، الذي التقى مع مسؤولين بشركتي "زيدوس كاديلا" و"بهارات بايوتيك" ومعهد "سيرام" في الهند أن حكومته "تعمل بشكل نشط" مع العلماء والمسؤولين لتسهيل جهود إنتاج لقاحاتهم.

وأشاد ناريندرا بعمل الفريق الذي يقوم بتلك الجهود.

وتابع أن الحكومة الهندية تعمل معهم بشكل نشط لدعهم في تلك المهمة.

ومازالت الهند من البؤر العالمية للفيروس، على الرغم من تراجع الإصابات اليومية بها إلى النصف منذ أن وصلت إلى الذروة وهي أكثر من 97 ألف في منتصف سبتمبر الماضي.

غير أن هذا التراجع الكبير أثار شكوكا جديدة بشأن نظام الاختبارات في الدولة الواقعة بجنوب آسيا وما إذا كان يجسد الحالة الحقيقية للوباء.

ناريندرا مودي الهند تطوير لقاح كورونا فيروس كورونا

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