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بينهم أول أمريكي أفريقي.. بابا الفاتيكان يُعيّن 13 كاردينالا جديدا

02:16 م السبت 28 نوفمبر 2020
بينهم أول أمريكي أفريقي.. بابا الفاتيكان يُعيّن 13 كاردينالا جديدا

بابا الفاتيكان يُعيّن 13 كاردينالا جديدا

روما- (د ب أ):

يعين بابا الفاتيكان، فرنسيس الأول، السبت، 13 كاردينالا جديدا، من بينهم رئيس أساقفة واشنطن، ويلتون جريجوري، وهو أول أسقف أسود أمريكي، يتم قبوله بين ما يسمون بأمراء الكنيسة.

ويقود جريجوري، الذي يكمل الشهر المقبل 73 عاما، أبرشية، هزتها فضيحة "ثيودور ماكاريك"، وهو رئيس أساقفة سابق، تم تجريده من وضعه الكنسي العام الماضي، بعد أن تبين تورطه في تحرش جنسي.

يذكر أن جريجوري حظي في يونيو الماضي باهتمام إعلامي واسع بعد انتقاد الرئيس الأمريكي المنقضية ولايته، دونالد ترامب، بسبب تحويله زيارة إلى ضريح القديس يوحنا بولس الثاني إلى "فرصة لالتقاط صور".

وسيتم إعطاء جريجوري والكرادلة المنتخبين الآخرين القبعات والخواتم الحمراء المرتبطة بألقابهم في قداس، يرأسه البابا في بازيليكا القديس بطرس.

وستبدأ المراسم المعروفة باسم "مراسم المجلس الكنسي" في الساعة الرابعة مساء (1500 بتوقيت جرينتش)، لكن اثنين من الكرادلة الجدد الـ13، وكلاهما يقيمان في آسيا، لن يشاركا فيها بسبب القيود على السفر الناجمة عن فيروس كورونا.

تعيين كاردينال بابا الفاتيكان الأب فرنسيس

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