بعد تهديدات إيران بالانتقام لاغتيال زادة.. "حالة تأهب قصوى" في سفارات إسرائيل

وكالات:

أفادت قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، السبت، بإعلان سفارات تل أبيب في العالم حالة التأهب القصوى، وذلك ردا على التهديدات الإيرانية بالانتقام من المسؤولين عن اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة.

وقُتل كبير علماء الذرة الإيرانيين زادة، أمس الجمعة، في هجوم مُسلّح على سيارته بالقرب من العاصمة طهران، فيما توعّدت طهران بالانتقام الشديد، موجّهة أصابع الاتهام إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق السبت، اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، إسرائيل، باغتيال زادة والتصرف كـ"مرتزقة" لـ"الاستكبار العالمي"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.

كما دعا إلى "معاقبة" المسؤولين عن اغتيال زادة، مشددا على ضرورة مواصلة العمل الذي كان يقوم به.

وحذّر روحاني من أن إيران ومسؤوليها "أكثر شجاعة من أن يتركوا هذا العمل الإجرامي دون رد. في الوقت المناسب، سيردون على هذه الجريمة".

وأمس الجمعة، قال المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة إن هناك "مؤشرات جدية على مسؤولية اسرائيل" عن الاغتيال وان ايران تحتفظ بحقها بالدفاع عن نفسها.

وكشف ثلاثة مسؤولين في الاستخبارات الامريكية لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، ضلوع إسرائيل وراء الاغتيال.

فيما قال مسؤول إسرائيلي إنه سيكون من الصعب على ايران تحقيق القدرات النووية بدون الخبير النووي زادة.

ويعتقد خبراء أن زادة، الذي توفي عن عمر ناهز 60 عاما، ترأس ما تعتقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة وأجهزة المخابرات الأمريكية أنه برنامج منسق للأسلحة النووية الذي جرى وقفه في عام 2003.

ووفق صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أشرف زادة على مركز أبحاث الفيزياء المرتبط بالجيش الإيراني، وشارك في وضع الخطط والحصول على أجزاء من أول مصنع إيراني لتخصيب اليورانيوم.

وفي عام 2011، وصفه تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنه "المدير التنفيذي" لخطة "أماد" التي عملت على إعطاء بعد عسكري للبرنامج النووي الإيراني، وشخصية محورية في أنشطة إيرانية مشتبه بأنها تسعى لتطوير تكنولوجيا ومهارات مطلوبة لصنع قنابل نووية.

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