أكثر الكلمات إنتشاراً

اغتيال زادة نهائي القرن الطقس مارادونا انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة وباء في القاهرة البحث عن أكثم

الرئيس الفلسطيني في الأردن ومصر بأول زيارة خارجية منذ أشهر

12:03 م السبت 28 نوفمبر 2020
الرئيس الفلسطيني في الأردن ومصر بأول زيارة خارجية منذ أشهر

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

رام الله- (د ب أ):

أعلن مسؤول فلسطيني، السبت، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيجرى محادثات في الأردن ومصر في أول زيارة خارجية منذ أشهر.

وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ على تويتر إن عباس سيلتقي غدا ملك الأردن عبدالله الثاني وبعد غد الرئيس عبد الفتاح السيسي للتباحث في آخر المستجدات السياسية الإقليمية والدولية.

وفي وقت سابق أعلن سفير فلسطين في مصر دياب اللوح ، في بيان صحفي ، أن عباس سيصل العاصمة المصرية القاهرة غدا للقاء السيسي.

وقال اللوح إن زيارة عباس إلى مصر "تأتي في إطار التنسيق المشترك بين القيادتين الفلسطينية والمصرية، بما يعمل على مواجهة التحديات والتطورات السياسية".

وستكون هذه أول زيارة خارجية لعباس منذ بدء أزمة فيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية في مطلع آذار/مارس الماضي.

محمود عباس فلسطين الأردن مصر

الخبر التالى:

الصحة العالمية: 60 إلى 70% من السكان بحاجة للتحصين لمنع انتقال كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 114475

    عدد المصابين

  • 102268

    عدد المتعافين

  • 6596

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 61299884

    عدد المصابين

  • 42391513

    عدد المتعافين

  • 1437622

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أسعار الذهب تواصل الانخفاض والجرام يخسر 6 جنيهات خلال تعاملات اليوم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا