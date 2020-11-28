الرئيس الفلسطيني في الأردن ومصر بأول زيارة خارجية منذ أشهر

رام الله- (د ب أ):

أعلن مسؤول فلسطيني، السبت، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيجرى محادثات في الأردن ومصر في أول زيارة خارجية منذ أشهر.

وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ على تويتر إن عباس سيلتقي غدا ملك الأردن عبدالله الثاني وبعد غد الرئيس عبد الفتاح السيسي للتباحث في آخر المستجدات السياسية الإقليمية والدولية.

وفي وقت سابق أعلن سفير فلسطين في مصر دياب اللوح ، في بيان صحفي ، أن عباس سيصل العاصمة المصرية القاهرة غدا للقاء السيسي.

وقال اللوح إن زيارة عباس إلى مصر "تأتي في إطار التنسيق المشترك بين القيادتين الفلسطينية والمصرية، بما يعمل على مواجهة التحديات والتطورات السياسية".

وستكون هذه أول زيارة خارجية لعباس منذ بدء أزمة فيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية في مطلع آذار/مارس الماضي.