قبل فخري زادة.. 4 علماء ذرة إيرانيين غيّبهم الاغتيال (تفاعلي)

كتبت- رنا أسامة:

في حادث اغتيال جديد يستهدف علماء النووي الإيراني، لقي كبير علماء الذرة الإيرانيين محسن فخري زادة حتفه، في هجوم مُسلّح على سيارته بالقرب من العاصمة طهران، فيما توعّدت إيران بـ"انتقام شديد" ووجّهت أصابع الاتهام إلى إسرائيل.

ويتهم الغرب طهران بأن لديها برنامجا نوويا سريا قد يفضي إلى تطوير سلاح ذري، الأمر الذي تنفيه الأخيرة وتصر على أن برنامجها "مدني وسلمي ويهدف إلى توليد الطاقة".

ويُعتقد أن عملية الاغتيال ربما حازت على دعم أمريكي، لا سيّما وأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جونالد ترامب فكر في مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في وقت سابق من الشهر الجاري.

وفخري زادة، الذي سبق أن وصفته إسرائيل بـ"العقل المدرب لبرنامج سري للأسلحة النووية"، خامس عالم ذرة إيراني تطاله يد الاغتيال خلال السنوات الأخيرة، بعد كلٍ من مسعود علي محمدي، ومجيد شهرياري، وداريوش رضائي، ومصطفى أحمدي روشن.

في التقرير التفاعلي التالي، يرصد "مصراوي" أبرز علماء الذرة الإيرانيين الذين غيّبهم الاغتيال خلال العقد الماضي:

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