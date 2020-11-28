السودان: الاتفاق بشأن القضايا الخلافية حول سد النهضة ليس صعبًا

الخرطوم- (د ب أ):

أكّد عضو وفد التفاوض السوداني في مفاوضات سد النهضة، محمد عكود، أن التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الخلافية حول السد ليس صعبًا.

ونقلت صحيفة "السوداني" عن عكود، السبت، قوله إن اثيوبيا أحدثت بعض التغييرات في السد وفق رؤية السودان.

وأضاف عكود أن موقف السودان القاضي بعدم المشاركة في الاجتماع الاخير ليس وسيلة ضغط، لكنه رأى ضرورة إعطاء دور أكبر للخبراء الأفارقة من أجل التوصل إلى اتفاق مرض للدول الثلاث.

وأشار إلى أن موقف السودان في الأزمة واضح في التفاوض وينظر إلى مصلحة البلاد، مؤكدا أن السودان لا يقف مع دولة ضد أخرى.

ولفت إلى أن عدم التوصل لاتفاق ملزم في الملء والتشغيل سيؤدي إلى أضرار كبيرة بخزان الروصيرص وما حوله، مشيرا إلى أن 70 بالمائة من المشاريع الزراعية تعتمد عليه.

كانت مفاوضات قانطلقت منذ بدء بناء السد عام 2011 بين الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا في محاولة للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف،غير انها لم تحقق أي نتائج .

وتطالب مصر والسودان باتفاق قانوني ملزم يشمل النص على قواعد أمان السد، وملئه في أوقات الجفاف، ونظام التشغيل، وآلية فض النزاعات.

بينما تتمسك إثيوبيا بالتوقيع على قواعد، لملء السد وتشغيله، يمكن تغييرها مستقبلاً بمجرد الإخطار، ودون اشتراط موافقة مصر والسودان، كما ترفض إثيوبيا التقيد بمرور كمية معينة من المياه بعد انتهاء ملء الخزان وتشغيل السد.

وتصف مصر السد بالتهديد الوجودي لأنها تعتمد بشكل أساسي على مياه نهر النيل في تلبية 95% من احتياجاتها المائية، بينما ترى إثيوبيا أن السد، ضرورة وجودية، إذا جرى تشغيله بكامل طاقته، سيكون المحطة الأكبر في أفريقيا لتوليد الكهرباء. وسيُوفر الكهرباء لـ 65 مليون إثيوبي.