مصرع وإصابة 12 شخصا في انقلاب قارب صيد شرق اليابان

طوكيو- أ ش أ:

لقي شخص مصرعه وأصيب 11 آخرون، إثر انقلاب قارب صيد اصطدم بسفينة شحن بأحد موانئ شرق اليابان صباح السبت، حسبما أعلن أعلن خفر السواحل الياباني.

وأضاف أنه تم إنقاذ جميع من كانوا على متن القارب، غير أنه تم نقل 5 أشخاص منهم إلى المستشفى، من بينهم رجل يبلغ من العمر 46 عاما من طوكيو تم تأكيد وفاته في وقت لاحق، وفق ما نقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

كان خفر السواحل الياباني تلقى مكالمة إغاثة في وقت مبكر من صباح اليوم عقب الحادث الذي وقع في ميناء كاشيما بمحافظة إيباراكي اليابانية.