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لليوم الثالث.. إصابات كورونا اليومية بكوريا الجنوبية تتخطى عتبة الـ500

10:35 ص السبت 28 نوفمبر 2020
لليوم الثالث.. إصابات كورونا اليومية بكوريا الجنوبية تتخطى عتبة الـ500

فيروس كورونا

سول- أ ش أ:

تخطت الإصابات اليومية بفيروس كورونا، السبت، في كوريا الجنوبية حاجز الـ500 إصابة لليوم الثالث على التوالي، في الوقت الذي تواجه فيه السلطات الصحية ضغطا متزايدا من أجل تشديد قيود التباعد الاجتماعي وسط استمرار حالات العدوى المتفرقة في جميع أنحاء البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن "الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" أن البلاد أضافت 504 حالة إصابة بفيروس كورونا جديدة، لترتفع بذلك الحالات إلى 33 ألفا و375 حالة. فيما سجلت الوكالة الكورية 6 وفيات إضافية، لتصل إجمالي حالات الوفاة إلى 522 حالة.

كانت حصيلة الإصابات اليومية في كوريا الجنوبية وقفت عند حد الثلاث خانات منذ 8 نوفمبر الجاري، حيث تجاوزت الأعداد الـ300 إصابة يومية منذ الـ18 من نوفمبر باستثناء الاثنين الماضي.

وتتزايد المخاوف من حدوث موجة ثالثة من الإصابة بكورونا. كما من المتوقع أن تقرر الحكومة الكورية الجنوبية كيفية إعادة تعديل قيود التباعد الاجتماعي غدا الأحد.

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فيروس كورونا كوريا الجنوبية الحكومة الكورية الجنوبية

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