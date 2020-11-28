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حزب الله اللبناني يدين اغتيال العالِم النووي الإيراني: "عملية إرهابية آثمة"

10:25 ص السبت 28 نوفمبر 2020
حزب الله اللبناني يدين اغتيال العالِم النووي الإيراني: "عملية إرهابية آثمة"

محسن فخري زادة

بيروت- (د ب أ):

أدان حزب الله اللبناني بشدة، السبت، عملية اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده قرب العاصمة طهران أمس الجمعة.

وقال الحزب ، في بيان أصدره اليوم وأوردته الوكالة الوطنية للإعلام، إن "العملية الإرهابية الآثمة التي أدت إلى اغتيال فخري زاده، هدفها منع إيران من الحصول على موارد العزة والاقتدار والحفاظ على تقدمها العلمي واستقلالها السياسي والفكري".

وأكد الحزب "وقوفه بكل قوة إلى جانب إيران شعبا وحكومة في مواجهة التهديدات والمؤامرات الخارجية، وفي مواجهة الحلف الجديد من الكيان الصهيوني وعدد من دول المنطقة".

وشدد البيان على "قدرة إيران على مواجهة هذه المخاطر جميعا وكشف الجناة والمجرمين وقطع اليد التي تمتد إلى علمائها ومسؤوليها أيا كانت، وعلى إرهاب الدولة الذي يمثله الكيان الغاصب في فلسطين المحتلة وعلى من يوفر الحماية السياسية والمظلة الدولية لإرهابه".

وأمس الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية اغتيال فخري زاده اثر عملية إرهابية تعرض لها قرب طهران، وهو يعتبر من أبرز العلماء النوويين وأرفعهم مرتبة في مجال البحث العلمي لصناعة الصواريخ.

محسن فخري زاده اغتيال العالِم النووي الإيراني حزب الله اللبناني

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