إصابة 7 أشخاص في انفجار عبوتين ناسفتين مغناطيسيتين في كابول
كابول- (د ب أ):
أكدت شرطة كابول أن سبعة أشخاص على الأقل أصيبوا في انفجارين منفصلين لعبوتين ناسفتين مغناطيسيتين في العاصمة الأفغانية، كابول، صباح اليوم السبت
وقالت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم إن الانفجار الأول وقع حوالي الساعة السابعة وعشر دقائق صباحا بالتوقيت المحلي في منطقة "خير خانا" في منطقة الشرطة الـ11 في كابول ، ونجم عن عبوة ناسفة مغناطيسية. وأصيب أربعة أشخاص جراء الانفجار، طبقا لما ذكرته شرطة كابول في بيان منفصل.
وانفجرت عبوة ناسفة آخرى مزروعة في سيارة حوالي الساعة السابعة و40 دقيقة صباحا في بلدة "أوميد-أي-سابز" في منطقة الشرطة السادسة في كابول، وذكرت الشرطة فى بيان أن "ثلاثة أشخاص أصيبوا في الانفجار".
ولم تقدم شرطة كابول المزيد من التفاصيل بشأن الانفجارين.
ولم تعلن أي جماعة، بما فيها طالبان مسؤوليتها.
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