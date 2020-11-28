إدارة ترامب تمهد لتنفيذ أحكام إعدام في ولايات أمريكية قبل تنصيب بايدن

واشنطن- (د ب أ):

تمهد إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الطريق لأساليب إضافية لإعدام السجناء الصادر بحقهم أحكام إعدام.

وأفادت وثيقة نشرت في السجل الاتحادي يوم الجمعة بأن وزارة العدل تضع اللمسات الأخيرة على التغييرات التي ستسمح للولايات باستخدام جميع الطرق القانونية لتنفيذ أحكام الإعدام في الولاية التي أصدرت حكم الإعدام.

وستصبح التغييرات سارية المفعول في 24 ديسمبر المقبل.

ويتم تنفيذ أغلب أحكام الإعدام باستخدام الحقن القاتل، لكن قوانين بعض الولايات توفر بدائل. ففي ولايتي مسيسيبي وأوكلاهوما، يتم السماح باستخدام الغاز والصعق الكهربائي والرمي بالرصاص.

وتخطط وزارة العدل الأمريكية للعديد من عمليات الإعدام الاتحادية للمجرمين المدانين قبل أن يتم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير.

ويرفض بايدن، وهو ديمقراطي، عقوبة الإعدام، لكن ترامب الجمهوري أعاد تطبيق عمليات الإعدام على المستوى الاتحادي.