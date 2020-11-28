أكثر الكلمات إنتشاراً

نهائي القرن الطقس مارادونا انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة قمة العشرين وباء في القاهرة البحث عن أكثم

إدارة ترامب تمهد لتنفيذ أحكام إعدام في ولايات أمريكية قبل تنصيب بايدن

06:34 ص السبت 28 نوفمبر 2020
إدارة ترامب تمهد لتنفيذ أحكام إعدام في ولايات أمريكية قبل تنصيب بايدن

دونالد ترامب

واشنطن- (د ب أ):
تمهد إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الطريق لأساليب إضافية لإعدام السجناء الصادر بحقهم أحكام إعدام.

وأفادت وثيقة نشرت في السجل الاتحادي يوم الجمعة بأن وزارة العدل تضع اللمسات الأخيرة على التغييرات التي ستسمح للولايات باستخدام جميع الطرق القانونية لتنفيذ أحكام الإعدام في الولاية التي أصدرت حكم الإعدام.

وستصبح التغييرات سارية المفعول في 24 ديسمبر المقبل.

ويتم تنفيذ أغلب أحكام الإعدام باستخدام الحقن القاتل، لكن قوانين بعض الولايات توفر بدائل. ففي ولايتي مسيسيبي وأوكلاهوما، يتم السماح باستخدام الغاز والصعق الكهربائي والرمي بالرصاص.

وتخطط وزارة العدل الأمريكية للعديد من عمليات الإعدام الاتحادية للمجرمين المدانين قبل أن يتم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير.

ويرفض بايدن، وهو ديمقراطي، عقوبة الإعدام، لكن ترامب الجمهوري أعاد تطبيق عمليات الإعدام على المستوى الاتحادي.

دونالد ترامب أحكام إعدام بايدن إدارة ترامب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 114475

    عدد المصابين

  • 102268

    عدد المتعافين

  • 6596

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 61299884

    عدد المصابين

  • 42391513

    عدد المتعافين

  • 1437622

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بالصور .. اعتداء كاسونجو على بادجي بعد نهاية مباراة الأهلي والزمالك

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا