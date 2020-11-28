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محكمة اتحادية في بنسلفانيا ترفض طعن ترامب على نتائج الانتخابات

04:06 ص السبت 28 نوفمبر 2020
محكمة اتحادية في بنسلفانيا ترفض طعن ترامب على نتائج الانتخابات

دونالد ترامب

واشنطن- (د ب أ):
رفضت محكمة استئناف اتحادية في ولاية بنسلفانيا الأمريكية طعنا قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دعوى قضائية يزعم فيها حدوث تزوير ضخم لأصوات الناخبين، قائلة إن مزاعم التزوير الصادرة عن حملته "ليس لها أي أساس".

وكتب القاضي ستيفانوس بيباس: "إن وصف الانتخابات بأنها غير عادلة لا يجعلها كذلك. إن الاتهامات تتطلب مزاعم محددة ثم أدلة. وليس لدينا هنا أي شيء من ذلك".

ووصف بيباس، الذي عينه ترامب في المحكمة عام 2017، الانتخابات الحرة والنزيهة بأنها "شريان الحياة" للديمقراطية في البلاد.

ولم ترضخ جينا إليس محامية فريق ترامب للقرار. وزعمت على تويتر أن "الجهاز القضائي الناشط في ولاية بنسلفانيا يواصل التستر على مزاعم التلاعب الجماعي".

وتعهدت إليس بإحالة القضية إلى المحكمة العليا في واشنطن.

ورفض ترامب بإصرار الاعتراف بالهزيمة، مدعيا حدوث تزوير انتخابي كبير في انتخابات 3 نوفمبر.​

دونالد ترامب محكمة اتحادية بنسلفانيا نتائج الانتخابات

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