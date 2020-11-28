لوس أنجليس الكبرى تصدر أوامر لسكانها بالبقاء في المنازل اعتبارا من الاثنين

واشنطن- (د ب أ):

أصدرت منطقة لوس أنجليس الكبرى، وهي المقاطعة التي سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، أوامر جديدة لسكانها بالبقاء في المنازل اعتبارا من يوم الاثنين وحتى 20 ديسمبر.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن هذه الإجراءات جاءت بعد يومين فقط من حظر المقاطعة التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، وهي الأكثر اكتظاظا بالسكان في الولايات المتحدة، تناول الطعام في الأماكن المفتوحة مع استمرار ارتفاع الحالات.

كما جاءت تلك الخطوة بعد تسجيل المنطقة حالات إصابة بمتوسط 4500 حالة لليوم الخامس.

وشملت الأوامر الجديدة حظر التجمعات العامة والخاصة مع أولئك الذين ليسوا في نفس المنزل، مع استثناءات خاصة بالخدمات الكنسية والاحتجاجات.​