التحالف: تدمير لغمين بحريين زرعتهما مليشيات الحوثي جنوب البحر الأحمر

السعودية - (أ ش أ)

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه تمكن من اكتشاف وتدمير لغمين بحريين زرعتهما مليشيات الحوثي في جنوب البحر الأحمر.

وأوضح التحالف، في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية اليوم الجمعة، أن اللغمين البحريين من صنع إيران من نوع "صدف" .

وأشار إلى أنه تم إزالة وتدمير ما مجموعه ١٦٦ لغمًا بحريًا نشرتها مليشيات الحوثي عشوائيا، مؤكدا أن الأعمال العدائية للمليشيات تهدد الأمن البحري في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن أمس الأول الأربعاء، تدمير زورق مفخخ وإحباط عمل إرهابي جنوب البحر الأحمر، مؤكداً وقوع أضرار طفيفة في سفينة تجارية جراء شظايا المحاولة الإرهابية .