أكثر الكلمات إنتشاراً

نهائي القرن الطقس مارادونا انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة قمة العشرين وباء في القاهرة البحث عن أكثم

جونسون ومودي يبحثان التجارة والتغير المناخي وأزمة كورونا

08:38 م الجمعة 27 نوفمبر 2020
جونسون ومودي يبحثان التجارة والتغير المناخي وأزمة كورونا

بوريس جونسون

لندن - (د ب أ)

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، فى بيان عبر البريد الإلكتروني، أن رئيس الوزراء تحدث هاتفيًا إلى نظيره الهندي ناريندا مودي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، أن الزعيمين بحثا قضايا التجارة والتغير المناخ والأمن والصحة.

وذكر مكتب جونسون أن رئيس الوزراء شدد على أهمية تعزيز التجارة الثنائية والتدفقات الاستثمارية. ورحب الزعيمان بالعمل المكثف الجاري بشأن ذلك حتى الآن، وعبرا عن طموحهما لتعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

بوريس جونسون ناريندا مودي الهند بريطانيا

الخبر التالى:

الاتحاد من أجل المتوسط يعلن 28 نوفمبر يومًا دوليًا للبحر الأبيض المتوسط

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 114475

    عدد المصابين

  • 102268

    عدد المتعافين

  • 6596

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 61299884

    عدد المصابين

  • 42391513

    عدد المتعافين

  • 1437622

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباشر نهائي القرن.. الزمالك 1 - 1 الأهلي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا