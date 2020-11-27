جونسون ومودي يبحثان التجارة والتغير المناخي وأزمة كورونا
لندن - (د ب أ)
أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، فى بيان عبر البريد الإلكتروني، أن رئيس الوزراء تحدث هاتفيًا إلى نظيره الهندي ناريندا مودي.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، أن الزعيمين بحثا قضايا التجارة والتغير المناخ والأمن والصحة.
وذكر مكتب جونسون أن رئيس الوزراء شدد على أهمية تعزيز التجارة الثنائية والتدفقات الاستثمارية. ورحب الزعيمان بالعمل المكثف الجاري بشأن ذلك حتى الآن، وعبرا عن طموحهما لتعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
114475
عدد المصابين
-
102268
عدد المتعافين
-
6596
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
61299884
عدد المصابين
-
42391513
عدد المتعافين
-
1437622
عدد الوفيات
إعلان