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الأمم المتحدة: اللاجئون الإثيوبيون بالسودان في حاجة ماسة للدعم

07:33 م الجمعة 27 نوفمبر 2020
الأمم المتحدة: اللاجئون الإثيوبيون بالسودان في حاجة ماسة للدعم

اللاجئين الإثيوبيين في السودان

السودان - (أ ش أ)

أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فيليب جراندي، أن اللاجئيين الذين قدمو للسودان من إثيوبيا، في حاجة ماسة للدعم والعون من المنظمات الدولية والمجتمع الدولي.
وذكرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، أن جراندي وصل إلى السودان اليوم، وسافر من الخرطوم إلى ولايتي كسلا والقضارف (شرق السودان)، لتفقد أوضاع اللاجئين ميدانيا.
وأشار إلى أن عدد اللاجئين، الذين عبروا إلى السودان حتى اليوم، وصل إلى أكثر من ٤٣ ألف لاجئ، معربا عن تقديره للسودان، حكومة وشعبا، لاستقباله المحتاجين.
وفي غضون ذلك، تفقد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السوداني محمد الشابك، الأوضاع الإنسانية للاجئين بمعسكر "أم راكوبة" في القضارف.
ووصف الشابك، في تصريحات صحفية، الوضع الإنساني بالمعسكر بأنه غير مقبول، داعيا إلى تدخل عاجل من المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية.
وقال إن الحكومة السودانية قامت بتسهيلات لفتح المجال أمام المنظمات لتقديم المساعدات للاجئيين الأثيوبيين، إلا أن ضعف استجابة المنظمات الدولية أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، وشكل ضغطا على الحكومة التي قدمت كل ما يمكن حتى الآن.

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