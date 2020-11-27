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تحدث عنه نتنياهو واُغْتِيلَ بعدها بعامين.. من هو العالم النووي الإيراني الأبرز فخري زادة؟

07:11 م الجمعة 27 نوفمبر 2020
تحدث عنه نتنياهو واُغْتِيلَ بعدها بعامين.. من هو العالم النووي الإيراني الأبرز فخري زادة؟

محسن فخري زادة

كتب - محمد عطايا:
قبل غروب الشمس في العاصمة الإيرانية طهران، سُمع دوي انفجار ضخم في شارع مصطفى خميني، بمنطقة آبسرد دماوند، عقبه إطلاق نار كثيف استهدف أحد أبرز العلماء في الجمهورية الإسلامية، محسن فخري زادة.

اُغْتِيلَ "رأس البرنامج النووي" في إيران، بعدما فشلت محاولات إسعافه، وقتل معه 4 من حرسه الخاص، في عملية لم تعلن أي جهة حتى اللحظة عن مسؤوليتها ولكن أصابع الاتهام تشير إلى الموساد، الجهاز الاستخباراتي الإسرائيلي الأشهر في تنفيذ عمليات اغتيال في المنطقة.
رغم امتناع السلطات في إسرائيل عن التعليق على عملية اغتيال فخري زادة، فإن المسؤولين في إيران، أطلقوا وابلًا من التهديدات والوعيد ضد إسرائيل، متوعدين بـ"الثأر" لاغتيال أحد أبرز الوجوه الإيرانية.
يعد زادة بين أبرز العلماء النوويين في إيران، وبين النخبة في مجال الأبحاث العلمية في طهران، وخارجها.
على قوائم العقوبات
محسن فخري زادة مهابادي، من مواليد 1961م، ضابط إيراني في الحرس الثوري الإيراني، وأستاذ الفيزياء بجامعة الإمام الحسين بطهران، ويعتبر من أبرز العلماء النوویین في إيران.
عمل العالم النووي في مجال البحث العلمي في إيران، وأشارت صحف إيرانية إلى أن الأخير عمل في برنامج تطوير الصواريخ في بلاده.
وصنفت مجلة فورين بوليسي الأمريكية محسن فخري زادة، من بين 500 شخصية مؤثرة في العالم؛ لدوره في تطوير مجال البحث العلمي في بلاده، خاصة تلك المتعلقة بالجهود العسكرية.
ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، أن محسن فخري زادة، وضع على قائمة العقوبات الأممية في 24 مارس 2007، بعد اتهامه بالاشتراك في برنامج التسلح النووي والصاروخي.
ويوصف العالم محسن فخري زادة بأنه رأس "البرنامج النووي الإيراني"، الذي تحاربه الولايات المتحدة و(إسرائيل)، وتسعيان إلى منع إيران من امتلاك أسلحة نووية.
وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على فخري زادة في عام ،2008 وفرضت العام الماضي عقوبات على -المنظمة التي يرأسها- منظمة الابتكار والبحث الدفاعي الإيرانية.
تذكروا ذلك الاسم
في مؤتمره الصحفي الشهير عام 2018، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعلن أن الموساد حصل على أوراق خاصة وسرية من داخل المعامل الإيرانية، تثبت أن الأخيرة تسعى؛ لإنتاج السلاح النووي.
أثناء حديثه عن تلك: "المؤامرة الإيرانية" للقضاء على إسرائيل بتطوير السلاح النووي، ذكر نتنياهو اسم محسن فخري زادة في مؤتمره، وعلق عليه بـ"تذكروا هذا الاسم".
فخري زادة كان العالم النووي الإيراني الوحيد الذي يذكره نتنياهو في أحاديثه، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "هآرتس" العبرية.
وقالت الصحيفة العبرية، إنه بين 2010 و2012 قتل أربعة علماء إيرانيين على الأقل، في أحداث وصفتها طهران ببرنامج اغتيالات يهدف إلى تخريب برنامجها للطاقة النووية.
فيما أكد موقع "إمينا" الإيراني، أنه كانت هناك محاولات سابقة؛ لاغتيال فخري زادة منذ سنوات، ولكنها فشلت.
وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن اسم العالم وصل إلى الموساد عبر قوائم الأمم المتحدة.
وأكدت صحيفة "هآرتس" أن فخري زادة يتميز بكونه العالم الإيراني الوحيد الذي ورد اسمه في: "التقييم النهائي" للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2015.

محسن فخري زادة إيران انفجار منطقة آبسرد دماوند اغتيال

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