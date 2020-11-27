القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي يزور قوات بلاده في الصومال

واشنطن - (د ب أ)

قام كريستوفر ميلر القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي بزيارة القوات الأمريكية في الصومال.

وهذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها وزير دفاع أمريكي أو من يقوم بمهامه بزيارة إلى الصومال الواقعة في منطقة القرن الأفريقي.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الجمعة إن ميلر توجه إلى مقديشو بمناسبة الاحتفال بعيد الشكر الأمريكي.

ولم تتوافر أية معلومات حول التوقيت الذي يزور فيه ميلر الصومال.

وتدعم الولايات المتحدة الحكومة الصومالية وقوات الأمن المحلية في مكافحة حركة الشاب الصومالية الإرهابية.

ووفقا لتقارير إعلامية أمريكية متطابقة تخطط الإدارة الأمريكية الحالية بقيادة الرئيس دونالد ترامب لسحب حوالي 700 جندي متمركزين في الصومال.

وذكرت قناة سي إن إن الإخبارية الأمريكية أن خفض القوات سيعلن عنه خلال الأيام القلية المقبلة.

ووفقا لما أعلنه البنتاجون فإن ميلر توجه بمناسبة عيد الشكر أيضا إلى كل من جيبوتي المجاورة للصومال والبحرين وقطر.

والتقى ميلر بحسب البنتاجون أيضا في الدولتين الخليجيتين بقادة عسكريين أمريكيين إلى جانب وزيري الدفاع في البلدين.