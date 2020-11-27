أكثر الكلمات إنتشاراً

نهائي القرن الطقس مارادونا انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة قمة العشرين وباء في القاهرة البحث عن أكثم

حصيلة إصابات كورونا حول العالم تتخطى 61 مليون حالة

06:18 م الجمعة 27 نوفمبر 2020
حصيلة إصابات كورونا حول العالم تتخطى 61 مليون حالة

كورونا حول العالم

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

تخطت حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد، حول العالم 61 مليون حالة منذ بداية تفشي الوباء، أواخر العام الماضي، وفقًا لما أعلنته جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الجمعة.

وبحسب البيانات الواردة على الموقع الإلكتروني للجامعة، التي تعد إحدى أهم المصادر الموثوقة عالميا في البيانات المتعلقة بتفشي الفيروس، فقد بلغ إجمالي الإصابات، حتى ظهر اليوم، 61 مليونا و64 ألفا و91 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات مليون و433 ألفا و789 حالة.

وتأتي الولايات المتحدة في صدارة الدول المتضررة من تفشي وباء (كوفيد-19) من حيث أعداد الوفيات والإصابات، وذلك بواقع 263 ألفا و462 حالة وفاة، و12 مليون و885 ألفا و299 إصابة.

هذا المحتوى من

إصابات كورونا حول العالم فيروس كورونا الولايات المتحدة

الخبر التالى:

الرئيس التونسي يؤكد متانة العلاقات التاريخية مع السعودية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 114475

    عدد المصابين

  • 102268

    عدد المتعافين

  • 6596

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 61299884

    عدد المصابين

  • 42391513

    عدد المتعافين

  • 1437622

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تغطية مباشر لنهائي القرن .. إجراءات احترازية .. وظهور الكأس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا