حصيلة إصابات كورونا حول العالم تتخطى 61 مليون حالة

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

تخطت حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد، حول العالم 61 مليون حالة منذ بداية تفشي الوباء، أواخر العام الماضي، وفقًا لما أعلنته جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الجمعة.

وبحسب البيانات الواردة على الموقع الإلكتروني للجامعة، التي تعد إحدى أهم المصادر الموثوقة عالميا في البيانات المتعلقة بتفشي الفيروس، فقد بلغ إجمالي الإصابات، حتى ظهر اليوم، 61 مليونا و64 ألفا و91 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات مليون و433 ألفا و789 حالة.

وتأتي الولايات المتحدة في صدارة الدول المتضررة من تفشي وباء (كوفيد-19) من حيث أعداد الوفيات والإصابات، وذلك بواقع 263 ألفا و462 حالة وفاة، و12 مليون و885 ألفا و299 إصابة.