إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مسيرات متفرقة

فلسطين - (أ ش أ)

أصيب سبعة فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية وفي شرق رام الله.

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم بفلسطين مراد شتيوي، في بيان، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب الفلسطينيين، ما أدى لإصابة 4 منهم بالرصاص، مشيرا إلى أن عشرات المواطنين أصيبوا بالاختناق نتيجة قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقها جنود الاحتلال أثناء قمعهم المسيرة.

وفي سياق متصل، أصيب ثلاثة فلسطينيين برصاص الاحتلال المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع الاحتلال لمسيرتين سلميتين في منطقة عين سامية بقرية كفر مالك والمدخل الشرقي لقرية المغير شرق رام الله.