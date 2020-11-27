أكثر الكلمات إنتشاراً

نهائي القرن الطقس مارادونا انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة قمة العشرين وباء في القاهرة البحث عن أكثم

رئيس وزراء أرمينيا يعقد محادثات هاتفية مع بوتين حول قره باغ

05:58 م الجمعة 27 نوفمبر 2020
رئيس وزراء أرمينيا يعقد محادثات هاتفية مع بوتين حول قره باغ

رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان

روسيا - (أ ش أ)

أجرى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اتصالين هاتفيين، اليوم الجمعة، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الوضع الراهن في منطقة ناجروني قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان.

وقال باشينيان، في منشور له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن الجانبين ناقشا المسائل المتعلقة بعملية تبادل الأسرى ونشر قوات حفظ السلام إلى جانب السماح بحركة النقل في المنطقة، وتسوية الأزمة الخاصة بممر لاتشين الذي يربط أرمينيا بمنطقة ناجورني قره باغ الانفصالية.

وأشار رئيس الوزراء الأرميني إلى أن هذه المناقشات دائمًا ما تُجرى بانتظام، "وأحيانًا عدة مرات في اليوم، ولا ننشر دائمًا معلومات بشأن هذه المناقشات، نظرًا لطبيعتها وتكرارها" حسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

واندلعت الاشتباكات المتجددة بين أذربيجان وأرمينيا في الـ27 من سبتمبر الماضي، مع وقوع معارك عنيفة في منطقة ناجورني قره باغ المتنازع عليها بين البلدين. وشهدت المنطقة أعمال عنف في عامي 2014 و2016 ومؤخرًا في شهر يوليو الماضي حيث فرضت أذربيجان وأرمينيا الأحكام العرفية وسقط العديد من المدنيين من الجانبين.

هذا المحتوى من

نيكول باشينيان رئيس الوزراء الأرميني أرمينيا بوتين قره باغ

الخبر التالى:

إصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مسيرات متفرقة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 114475

    عدد المصابين

  • 102268

    عدد المتعافين

  • 6596

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 61299884

    عدد المصابين

  • 42391513

    عدد المتعافين

  • 1437622

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تغطية مباشر لنهائي القرن .. إجراءات احترازية .. وظهور الكأس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا