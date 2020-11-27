رئيس وزراء أرمينيا يعقد محادثات هاتفية مع بوتين حول قره باغ

روسيا - (أ ش أ)

أجرى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، اتصالين هاتفيين، اليوم الجمعة، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول الوضع الراهن في منطقة ناجروني قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان.

وقال باشينيان، في منشور له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن الجانبين ناقشا المسائل المتعلقة بعملية تبادل الأسرى ونشر قوات حفظ السلام إلى جانب السماح بحركة النقل في المنطقة، وتسوية الأزمة الخاصة بممر لاتشين الذي يربط أرمينيا بمنطقة ناجورني قره باغ الانفصالية.

وأشار رئيس الوزراء الأرميني إلى أن هذه المناقشات دائمًا ما تُجرى بانتظام، "وأحيانًا عدة مرات في اليوم، ولا ننشر دائمًا معلومات بشأن هذه المناقشات، نظرًا لطبيعتها وتكرارها" حسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

واندلعت الاشتباكات المتجددة بين أذربيجان وأرمينيا في الـ27 من سبتمبر الماضي، مع وقوع معارك عنيفة في منطقة ناجورني قره باغ المتنازع عليها بين البلدين. وشهدت المنطقة أعمال عنف في عامي 2014 و2016 ومؤخرًا في شهر يوليو الماضي حيث فرضت أذربيجان وأرمينيا الأحكام العرفية وسقط العديد من المدنيين من الجانبين.